De Vido solicitó la prisión domiciliaria por "razones humanitarias"

De Vido sigue preso por esta causa, a raíz de lo cual su aspiración de prisión domiciliaria también debería tener el "okey" de Rodríguez –que todavía no la elevó a juicio oral-. Vale aclarar que la condena por la tragedia de Once -en la que recibió cinco años y ocho meses por administración fraudulenta de los ferrocarriles (no por las muertes)- no está firme y ahí el ex funcionario no tiene prisión preventiva.