De Vido no vincularía a Cristina en ninguna causa porque tiene un acuerdo mafioso con los Kirchner

La periodista y autora del libro "Hablen con Julio", sostuvo que si el diputado nacional habla no involucraría a la expresidenta en ninguna causa porque tienen un acuerdo mafioso con los Kirchner. Mirtha Espina, habló en exclusiva con en el programa "Habla San Juan" de radio Blu que emite Canal 8 sobre, sobre Julio De Vido y sus causas judiciales.

La corresponsal de Cadena 3,en Santa Cruz, sostuvo que los vínculos entre De Vido y Kichner, datan de 1982,cuando conoció a Néstor en un local peronista que era conocido como el Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón, en Santa Cruz y se mantiene hasta la actualidad. Durante las presidencia del matrimonio ocupó importantes cargos.

La causa contra De Vido

En la causa que inició el fiscal Carlos Stornelli, se investigó la compra de los barcos de Gas Natural Licuado (GNL) que se importaron durante el Gobierno kirchnerista para abastecer las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar.

El GNL que se descargaba debía ser regasificado en un buque que oficiaba a su vez de planta, para luego ser inyectado a la red de distribución. Estas compras son las que se investigaron en la causa bajo la sospecha que hubo negociados.

La causa comenzó en 2014 con la denuncia de los entonces diputados nacionales Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes plantearon el presunto pago de sobreprecios y de comisiones innecesarias a intermediarias en las sucesivas compras de barcos que se realizaron desde 2008 en adelante.

En el expediente consta que la operatoria comenzó en el 2008 con la compra de 8 buques provistos por YPF-Repsol y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España, British Petroleum, Vittol, Glencore y Morgan & Stanley.

En ese momento las compras correspondían a la órbita del Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido y quien declaró semanas atrás que las compras de GNL fueron para paliar una difícil situación climática que se vivió en 2007 y que el Estado debió "tomar medidas para paliar la necesidad de cubrir una creciente demanda de Gas con soluciones rápidas y eficaces". En ese marco sentenció que "jamás tuvieron como consecuencia un perjuicio al Estado y mucho menos implicaron algún tipo de relación personal con el objeto de cometer ilícito alguno".

Pedido de desafuero

Tanto la Cámara Federal como el juez Bonadio han solicitado a la cámara de Diputados el desafuero del ex ministro para poder detenerlo y que dé explicaciones como cualquier ciudadano. El Congreso debatiría este martes la suerte de De Vido.

Otras causas

Julio De Vido se encuentra actualmente procesado por el Juez Federal Claudio Bonadio sin prisión preventiva, en la causa que investiga su responsabilidad en la tragedia de Once de 2012. En este sentido, sostuvo que "se encuentra probado" que, "pese a las reiteradas alertas" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Auditoría General de la Nación, tanto De Vido como el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), Jorge Simeonoff, también procesado hoy, "no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones adoptando alguna medida tendiente a encauzar la prestación de un servicio".

El diputado nacional, está también imputado por la compra de material rodante en mal estado para el Ferrocarril Belgrano Cargas.

