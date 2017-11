De Vido escribió otra carta en la que se acordó de José Luis Gioja y le avisó que va a hablar

El diputado Julio De Vido, detenido en la cárcel de Marcos Paz, publicó ayer a la tarde en su cuenta de Facebook una nueva carta en la que acusa al legislador nacional y presidente del PJ, José Luis Gioja, de haberlo entregado tras negociar con el bloque de Cambiemos para que los legisladores del FPV no bajaran al recinto para defenderlo.

En la carta, que tituló "De la Banelco y otras yerbas", De Vido comienza recordando la reforma laboral que intentó imponer el entonces presidente Fernando de la Rúa. "¿Se acuerdan de la Banelco? ¿Recuerdan los titulares de diarios? La renuncia de un vicepresidente; días y diría meses enteros en la portada de todos los medios; el pobre senador Cantarero (chivo expiatorio), claramente parecía, y de hecho así lo fue, «expiador», valga la redundancia, de un colectivo todavía no aclarado ni identificado. Más allá de sus responsabilidades, fue el único expuesto, porque le sacaron a medias palabras —siendo ingenuamente bien pensado— información que de alguna manera con su crudeza habitual había expuesto Hugo Moyano en los días previos". (De Vido hace referencia a Emilio Cantarero, (PJ-Salta, que admitió el soborno).

"Como se trataba de una reforma laboral comprada, todo finalmente se ocultó, tanto el hecho como principalmente sus autores (pero la operación mediática, comenzada por La Nación y obviamente seguida por Clarín, continuó luego con el objetivo de voltear a De la Rúa, quien a su vez colaboró inmensamente con su propia torpeza y el derrumbe estrepitoso de la Alianza que lo había llevado al poder). La investigación fue muy pobre, diría que la indagadora más aguda fue la notera de La Nación —no recuerdo su apellido— que luego dejé de ver en las páginas principales del diario".

En otro tramo, le habla a Gioja: "¿Sabe qué compañero? Es de ortiva, muy feo y contrario a las más caras tradiciones del Peronismo lo que acabo de redactar", le dice. Y le aclara que "sería un honor para mí que me haga expulsar del partido si piensa que soy un corrupto. Hágalo, no se abstenga de vuelta. ¿Sabe qué? Me haría un favor. Me da asco compartir con (Diego) Bossio el mismo espacio", escribe el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner involucrando al ex jefe del Anses.

Más adelante, De Vido le dice a Gioja: "Cuando lo citen a declarar en mi presentación ante la Justicia Federal por las Obras Públicas que se ejecutaron en su Provincia borre todos sus discursos de cuando me recibió como anfitrión en las inauguraciones y recorridas por las Obras Publicas que se ejecutaron en su Provincia (represas, estación Solar Fotovoltaica, Estadio de Fútbol, camino de Montaña, Túneles Viales, Centro Cívico, Viviendas, Etc.)".

"Compañero Gioja, presidente del PJ, sin valoraciones personales, quiero decirle que no estoy, mientras siga con vida, dispuesto a jugar en la historia el papel que tuvo el Senador Cantarero, téngalo muy presente", concluye De Vido.