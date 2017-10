De Vido dijo: "Mándenle champagne a la doctora Carrio" y ella respondió así

La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le respondió hoy con ironía al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, que al entregarse en Tribunales dijo que había que enviarle "champán".

"Que no me manden, porque no tomo alcohol", sostuvo Carrió en su cuenta de la red social Twitter.

La legisladora contestó así a la declaración que hizo el exfuncionario al entregarse en Comodoro Py 2002: "Mándenle chamán a la doctora Carrió".

Embed Que no me manden, porque no tomo alcohol. pic.twitter.com/TDPQEKRrIf — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de octubre de 2017



La referente de Cambiemos acompañó el mensaje con una fotografía de ella sonriendo y con los brazos abiertos.

"Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia", subrayó la diputada nacional en otro tuit.

Embed Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de octubre de 2017

La semana pasada, en el cierre de campaña de Vamos Juntos en el microestadio de Ferrocarril Oeste, la líder de la CC había festejado la decisión de la Cámara Federal de ordenar el desafuero y la posterior detención inmediata del exfuncionario en la causa por supuesta malversación en la mina de Río Turbio.

"La Cámara acaba de ordenar la detención de Julio De Vido. Ah, ah... ¡Qué caviar, qué champagne! Piensen en 2004 cuando dije De Vido es el cajero, está en el centro del sistema. Y me miraban", sostuvo Carrió en ese momento.

De allí surgió la frase que lanzó De Vido al llegar a Tribunales para entregarse, tras quedar sin fueros por decisión de la Cámara baja.