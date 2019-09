Daniel Vila aseguró que llevará a la Justicia las pruebas de que Macri lo presionó

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, aseguró este miércoles que llevará a la Justicia toda la documentación que avalan sus dichos sobre las presiones a las que fue sometido por el presidente Mauricio Macri a través del ministro Oscar Aguad.

El empresario fue citado por la jueza María Servini para este miércoles 1 de octubre para que ratifique sus dichos en el programa Animales Sueltos. También fue citado el periodista Alejandro Fantino.

"Voy a asistir y voy a llevar toda la documentación que tengo que avala lo que dije. Son varias cosas, no solo las capturas de pantalla sino también otro tipo de pruebas", expresó.

Según señaló Vila, su expectativa es que la Justicia "investigue lo que deba investigar" y reiteró que él relató lo que le había ocurrido pero que la denuncia fue hecha por un fiscal de oficio.

















Vila aseveró, en Animales Sueltos, que el presidente Mauricio Macri le hizo "un planteo casi extorsivo".

















El empresario contó que el presidente Macri "asumió un compromiso" con él: "Cuando asume su presidencia -en 2015- me pide que a través de la empresa que yo represento -en ese momento- Supercanal-Arlink le devolviéramos al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera porque lo tenía comprometido con Clarín. Yo le dije que no podía. Finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y a presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo".