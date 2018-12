Daniel Scioli quiere la revancha en las elecciones de 2019

Quiere la revancha. Daniel Scioli, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires intentará por segunda oportunidad consecutiva llegar a la presidencia y ya habría dado sus primeros pasos de campaña rumbo a las elecciones del año próximo.

Según Radio Mitre, el ex candidato del Frente para la Victoria, arma todo para arrancar la campaña en el verano en la costa argentina y ser opción dentro del peronismo.

"Yo soy una oposición sana, moderada, prudente pero firme y le digo a la gente que hay otro camino y que voy a luchar para revertir esto", había dicho durante una entrevista que le dio al canal C5N en septiembre.

"Lamentablemente, se están cumpliendo los efectos negativos que anticipé que podrían suceder" y consideró que "en Argentina había otro camino y hay otro camino. Mejorar la calidad de vida de las personas mediante el crecimiento, el desarrollo y la justicia social es posible".

Scioli fue parte del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales del año 2015 y, tras imponerse en la primera vuelta, perdió en el ballotaje ante Mauricio Macri, quien cortó 12 años de hegemonía kirchnerista al mando del país.

"A la gente que me acompañó en las elecciones de 2015 le preguntaría: ¿Cuál sería la razón para que no me vuelvan a acompañar", consideró en una entrevista que le dio al diario La Nación.