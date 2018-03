Culebrón en Mendoza: renunció la Reina de Vendimia para Todos por no querer depilarse las axilas

Un culebrón puso en la vidriera mediática a la Vendimia para Todos . Renunció Malen Puga (21), elegida reina en 2017, tras discutir con Gabriel Canci, quien está a cargo de la organización de la fiesta desde hace once años. La negativa de la reina a depilarse las axilas fue el desencadenante de las diferencias que hicieron estallar la polémica.





La joven, que estudia Licenciatura en Comunicación Social en la UNCuyo, vive en Tunuyán con su padre y contó que durante todo su mandato fue discriminada y maltratada con "reiteradas agresiones simbólicas". Mientras, para el productor de la Vendimia para todos fue muy difícil trabajar con ella porque "tenía comportamientos bipolares" y "un doble discurso con actitudes incongruentes".





"Decidí renunciar durante la prueba de vestuario del martes porque no quería tolerar más atropellos a mi persona. Para mí es necesario desnaturalizar las ideas que nos imponen desde chiquitos. Llevo las axilas con pelos porque se me da la gana y no quiero que se me juzgue por eso. Es una imposición cultural", dijo Malen a Diario UNO.

"Estoy acá para romper con los moldes. Tenía la esperanza de mostrar en Vendimia un nuevo modelo de mujer, una que no les hace caso a los prejuicios y estereotipos ajenos, una mujer que se enfoca en otras cosas y hace caso omiso a los cánones de belleza establecidos que poco me agradan", agregó cuando dio a conocer su renuncia mediante un video que se viralizó.





Fue tal la repercusión que provocó el tema que se generó un debate en las redes sociales y llegó a las radios y hasta a la televisión. Las voces a favor de Malen la apoyan por plantarse en sus ideales, mientras que los que están en contra de su actitud le reprochan no adaptarse a las reglas impuestas por un espectáculo privado, con parámetros pactados antes y por contrato.





El alboroto provocó al mismo tiempo que se elevara la popularidad de la rebelde ex reina de la Vendimia, que recibió en pocas horas más de 1.500 solicitudes de seguidores y esa cifra continúa creciendo con cada nueva aparición en los medios, contó.





"Somos inclusivos, pero también somos estéticos y pulcros y considero que no es agradable que la reina se muestre con pelos de diez centímetros de largo en las axilas. No es la imagen que nos ofreció a nosotros ni al público que la votó y eligió. Ella se había mostrado fina, dulce y delicada y tiene un contrato firmado. Además la que decidió irse y renunciar fue ella", aclaró Canci sobre este asunto, y agregó que en su experiencia es la "peor reina que ha tenido la Vendimia de la Diversidad".





Asimismo señaló que el lugar de Malen será ocupado por María Pía Martignoni, a la que se refirió como una chica trans que es activista y defensora de los derechos humanos. Ella acompañará en el resto de los actos protocolares a Marcos Zalazar (24), coronado rey el año pasado luego del espectáculo Humanos y divinos.