Cuatro bomberos heridos y más de cuatro mil hectáreas quemadas

La temporada de incendios de este año ya está arrasando con más de 600 mil hectáreas en La Pampa y ahora sigue su paso por Buenos Aires. Desde ayer por la tarde, se originó un foco en Sierra de la Ventana y la situación es desesperante. Las autoridades locales ya confirmaron que hay cuatro bomberos heridos, uno de ellos internado en estado de gravedad.

"Es un momento preocupante. La zona está totalmente seca. Si logramos neutralizar el fuego para la zona que ya está quemada, por ahí podemos tener la suerte de extinguirlo", señaló el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, en diálogo con TN.

La principal preocupación es que las llamas no arrasen sobre el cerro, cruzando la ruta provincial 76. "Estamos tratando de neutralizarlo para que no suceda, pero las altas temperaturas no ayudan", remarcó el jefe comunal.

Según el Cuartel de Bomberos de Sierra de la Ventana dos de los trabajadores heridos tuvieron traumatismos de cráneo, tras sufrir un accidente producto del golpe de agua de uno de los aviones hidrantes. Ambos fueron trasladados al Hospital Penna de Bahía Blanca y uno de ellos quedó internado de gravedad. Los otros socorristas sufrieron intoxicación por humo, pero fueron dados de alta después de recibir asistencia médica.

"Hay maquinarias viales haciendo contrafuegos y se está operando con los aviones hidrantes desde el aeroclub de Saldungaray", explicó el intendente. En total cuentan con tres aeronaves, una de ellas enviadas desde Tandil.

El pronóstico meteorológico no es alentador. Se espera que durante el fin de semana las temperaturas aumenten hasta los 35°C y continúen los fuertes vientos en la zona.

