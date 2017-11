¿Cuáles serán los principales temas que Mauricio Macri enfrentará tras la gira en Nueva York?

2. Relaciones con Estados Unidos: Macri sostuvo en la intimidad de la delegación que su cercanía a Donald Trump no va a cambiar por la tensión que causa la traba a las exportaciones de biodiesel. Y añadió que las relaciones son fluidas y firmes, tan firmes que hay una profunda interacción con la DEA para enfrentar al narcotráfico en territorio nacional. "Y eso no pasaba desde Carlos Menem", informó un miembro permanente de la delegación oficial.





3. La sucesión de Alejandra Gils Carbó: el Presidente no definió al sucesor de la Procuradora que supo interpretar los deseos de Cristina Kirchner en el Poder Judicial. Sin embargo, ya hay ciertas precisiones para tener en cuenta: no será un político de profesión. Es decir: no hay chances para Margarita Stolbizer. Y Macri cree que lo mejor es designar a un abogado prestigioso, no importa si trabaja en la Justicia o tiene estudio propio. Cuando le preguntaron sobre las posibilidades de Elisa Carrió, el Presidente no paró de reírse: "Para qué... –le dijo a un amigo-, ella está en el mejor momento de su vida. Y ama Exaltación de la Cruz. No me imagino yendo todos los días a la Procuración".





4. Relación diplomática con Francia: un miembro de la delegación presidencial fue contundente ante la pregunta de Infobae. "Tensa, la relación con Francia es tensa", describió sin atenuantes. En este sentido, Macri sabe que su colega Emmanuel Macron está haciendo lobby en contra del acuerdo que se negocia entre el Mercosur y la Unión Europa. "Mauricio no tiene problemas en hablar con Macron –explicó el asesor-, pero no va a permitir que se caiga el acuerdo por el lobby de Francia a favor de sus productos agropecuarios".



5. La filtración de las imágenes de Boudou: El presidente instruyó a Marcos Peña, jefe de Gabinete, que abriera un sumario para determinar quién filtro las imágenes del ex vicepresidente detenido en su piso de Puerto Madero. "A Macri no le gustó. Puro ensañamiento, sin motivo. La idea es que la justicia actúe sin limitaciones. Pero se trata de justicia, no de venganza", comentaron a Infobae respecto al pensamiento de Macri sobre las imágenes de Boudou descalzo y despeinado.