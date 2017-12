Cristóbal López quedó detenido en Ezeiza junto a Boudou, Zannini y Báez

Pasada la medianoche,después de que fuera procesado junto con su socio, Fabián De Sousa, por administración fraudulenta. A los dos los acusan de apropiarse de $8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia a los Combustibles para financiar su conglomerado económico, con ayuda del ex jefe de la AFIP kirchnerista, Ricardo Echegaray, que también fue procesado,

Sus últimas horas en libertad, según confirmaron fueron con su familia. Se presentó en el edificio Centinela ante personal de Gendarmería acompañado de su abogado Carlos Beraldi. Allí pasó la noche y esta mañana fue trasladado al Hospital Central del penal de Ezeiza, donde se le harán los controles médicos de rutina y los estudios de riesgo.







El empresario kirchnerista se entregó luego de que el juez Ercolini librara una orden de captura nacional. Lo habían buscado en Puerto Madero, pero no lo encontraron. Estuvo cerca de siete horas en calidad de prófugo, pero finalmente se entregó al filo de la medianoche del martes al miércoles. "No había intención de fugarse, sólo que no estaba en su domicilio", señalaron a Clarín desde la defensa de López.





En ese momento, en el edificio Centinela ya se encontraba Fabián De Sousa, quien había quedado detenido en horas de la tarde, cuando Gendarmería lo apresó tras realizar un allanamiento en su domicilio, también en Puerto Madero. Esta mañana al socio de López lo trasladaron al Hospital Penitenciario Central (HPC) del penal de Marcos Paz. Anoche pidió ver al juez Ercolini, pero la solicitud fue denegada.





Así, López se convirtió en el kirchnerista número 17 con una orden de prisión preventiva de la justicia federal. El juez Ercolini lo procesó junto a De Sousa por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones correspondientes al Impuesto a los Combustibles, dinero con el cual "se capitalizó y financió su grupo empresarial".

La maniobra se realizó durante el gobierno de Cristina Kirchner y fue facilitada por Ricardo Echegaray quien debía controlar a López y también fue procesado, aunque sin prisión preventiva. A todos se les trabó un embargo de más de $ 17.000 millones.

La causa

La causa

La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) "no abonar en tiempo y forma" el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y el "uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades" del Grupo Indalo. La AFIP bajo la conducción de Alberto Abad reveló que Cristóbal López se quedó con $ 8.000 millones que debían ir al Estado.





Después de las indagatorias, el juez se declaró incompetente al entender que se trataba de un delito tributario. La Cámara de Casación consideró que esto no era así, y que se debía investigar como una hecho de corrupción.