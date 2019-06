Cristina y Alberto buscan aliados en medio de los fantasmas del doble comando

Los que lo conocen y los que la conocen a ella se rieron y niegan el doble timón. Primero, dijo una importante dirigente a Infobae que "Cristina no se bajó de precandidata a presidenta a precandidata a vice porque nunca se había subido, aunque fuera la dirigente que más medía en las encuestas. No se bajó sino que se subió para acompañar a Alberto Fernández".

El argumento es la lógica que CFK no aplicó en 2015, cuando, según admitió en "Sinceramente", se 'equivocó' al no encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales para 'ayudar' a Daniel Scioli como candidato a presidente. La misma amiga de Cristina conoce a Fernández aunque un poco menos. Desde lo político desalienta los análisis según los cuáles la ex presidenta manejará la campaña y un eventual gobierno en caso de ganar: "Alberto Fernández no es manejable, si lo fuera no se hubiera ido en 2018 cuando estaba vivo su amigo Néstor Kirchner y Cristina tenía todo el poder". Otros recuerdan: "Cuando ganó Néstor decían que lo manejaría Eduardo Duhalde y también decían que Cristina lo manejaría porque era más conocida. Y cuando ganó ella se hablaba del doble comando y nunca fueron reales ningunas de esas afirmaciones". Además, los que la frecuentan cuentan largas conversaciones que comparten con ella en Recoleta o en Congreso en las que la ven mucho más distendida y hasta aliviada de no cargar con todo el peso de la campaña que vendrá.