Cristina suspendió sus actividades de campaña y viajó a Cuba

De forma sorpresiva, Cristina Kirchner presentó ayer por la mañana el pedido de autorización ante los dos Tribunales Orales Federales (TOF 2 y 7) que siguen las diferentes causas por supuesto enriquecimiento ilícito y corrupción, y rápidamente fue autorizada a viajar a Cuba, por sexta vez en el año, según señalaron fuentes judiciales y el Instituto Patria.





En el pedido de autorización, realizado por el abogado Carlos Beraldi, se mencionaron "motivos estrictamente personales", aunque se conoce que la razón es la salud de Florencia Kirchner, quien se encuentra desde febrero en ese país afectada de "trastorno de estrés postraumático", según lo informado por la familia ante la Justicia.





En los pasos vinculados a cumplir con los requisitos de la Justicia, el TOF 7 fue el primero en autorizar el viaje al exterior de la ex presidenta, aunque advirtió a su abogado que "en lo sucesivo deberá dar aviso con mayor anticipación de los viajes de su asistida Cristina Elizabeth Fernández", según la resolución a la que accedió Télam.





El TOF 2, por su parte, volvió a autorizar a la ex mandataria a viajar a Cuba como había hecho ante todos los pedidos anteriores, incluso frente a la reiterada opinión contraria del fiscal de juicio Diego Luciani.





Florencia Kirchner también pidió autorización judicial para realizar su tratamiento en La Habana y la recibió de parte del TOF 5, que la juzgará en dos causas junto a su madre, conocidas como Los Sauces y Hotesur.





En los últimos días, la defensa de la hija de la ex presidenta también presentó un informe médico ante el TOF 5, que fue incorporado al expediente con carácter de "reservado", según indicaron fuentes judiciales.





A raíz del viaje, Cristina Kirchner debió suspender de forma repentina la presentación de su libro "Sinceramente" previsto para hoy en Salta, justo a una semana de las PASO provinciales para elegir gobernador.





El comando de campaña del Frente de Todos decidió que sea Alberto Fernández junto al diputado nacional y referente de La Cámpora, Eduardo de Pedro, quienes viajen a Salta y encabecen esta tarde el acto que ya estaba armado para recibir a la ex presidenta, en un marco político signado por las elecciones provinciales del 6 de octubre.





La ex mandataria recién volverá el 8 de octubre al país, 17 días antes del cierre de la campaña de las elecciones generales del domingo 27.





Télam

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, viajó esta madrugada a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra bajo tratamiento médico en La Habana, tras ser autorizada por la Justicia y luego de suspender las actividades proselitistas hasta su regreso, el 8 de octubre.