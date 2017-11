Cristina pidió a la militancia que no se llegue a Comodoro Py

La ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy que "nadie vaya mañana" a los tribunales de Comodoro Py para acompañar la declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini, por supuesto lavado de activos en la causa Hotesur, e insistió en que la citación judicial "es un nuevo capítulo de la persecución judicial" en su contra.





"Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar", señaló Cristina en un comunicado de prensa difundido esta tarde por las redes sociales, en el que solicitó a la militancia que "mañana nadie vaya a Comodoro Py".





La ex mandataria consideró que la citación de mañana constituye "un nuevo capítulo de la persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri contra opositores", y consideró que, "como especial objeto de odio del Gobierno, la persecución incluye a mis hijos que, una vez más, fueron citados a declarar".





Cristina Kirchner está citada para mañana ante Ercolini, en tanto que sus hijos Máximo y Florencia fueron llamados para la semana próxima.

"Que nada, ni nadie, pueda distraer la atención sobre lo que está pasando: blanqueo de plata negra del hermano y amigos presidenciales, festival de deuda externa con Caputo off shore, inflación y tasas de interés sin freno, desocupación y precarización ֬-las dos caras de una misma moneda-, jubilados con la mínima que les van a quitar 900 pesos por mes después de arrasar con la ley de movilidad jubilatoria".

En un comunicado titulado "Persecución para ajustar y saquear", la senadora electa indicó que "los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo Juez y el mismo Fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás".





"Así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional. El Estado de Derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo", añadió.





En ese marco, la ex Presidenta dijo que "el gobierno y sus aliados en el Senado buscan amedrentar a la dirigencia política, social y sindical para que no haya voces verdaderamente opositoras a la segunda parte del plan de ajuste" y, además, "distraer la atención de la sociedad argentina con un show mediático que permita ocultar el saqueo de la Nación y del bolsillo de los argentinos".





Por último, informó que después de su declaración en Comodoro Py, visitará la localidad bonaerense de José C.Paz para participar de la inauguración del Hospital Oncológico Municipal.