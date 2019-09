Cristina Kirchner: "Prometieron pobreza cero y terminan sancionando la emergencia alimentaria"

Cristina Fernández presentó este sábado su libro "Sinceramente" en el partido bonaerense de La Matanza. La ex presidenta estuvo acompañada por el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la candidata a vicegobernadora e intendenta de La Matanza, Verónica Magario. También asistió el diputado nacional y candidato a jefe comunal de ese distrito, Fernando Espinoza.





En el encuentro, la ex presidenta vuelve a ser entrevistada por el escritor Marcelo Figueras, quien tomará pasajes del texto para ahondar en ellos, luego de la venta de más de 250 mil ejemplares que llevan registrados desde la editorial.





Recién llegada de Cuba, donde viajó para visitar a su hija Florencia, Cristina Kirchner tuvo palabras muy duras contra el gobierno de Mauricio Macri y sus políticas económicas, y subrayó la necesidad de que los sectores de la sociedad que más se beneficiaron en los últimos cuatro años sean los que ayuden a los que más sufrieron para levantar al país.





"Que nadie les mienta y engañe diciendo que todo esto es por la impericia de los dirigentes, que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años", sostuvo Cristina. Y agregó: "Vamos a tener que discutir el endeudamiento, no todos los argentinos tienen que volver a hacer el esfuerzo".





"El gran cambio de este Gobierno es cuando decide ir al FMI", enfatizó Cristina. Y en otro momento de su discurso señaló que Macri llegó al poder "prometiendo pobreza cero" y llega al final de su mandato "sancionando la emergencia alimentaria".





Cristina también se refirió al crecimiento de la pobreza y de la desocupación, y enfatizó: "El endeudamiento y el hambre me resulta algo intolerable e insoportable, me parece que no es justo".





La cita tuvo lugar en el auditorio central de la Universidad Nacional de La Matanza, donde hay una masiva concurrencia, con 1600 invitados VIP y una capacidad para que unas miles de personas puedan seguir el evento por pantallas gigantes.





Fuente: minutouno