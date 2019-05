Cristina Kirchner participó de la cumbre del Partido Justicialista

La ex presidenta Cristina Férnandez de Kirchner participaba hoy de la reunión del Partido Justicialista donde la dirigencia analizará los resultados de los últimos comicios provinciales, en un hecho llamativo dado que la senadora nacional no asistía desde el 2003 a la sede de Matheu 130, cuando acompañó a un encuentro a su esposo, el fallecido ex mandatario Néstor Kirchner.









El jefe de la bancada del FPV, Agustin Rossi, dijo que "la presencia de Cristina Kirchner es muy buena para el proceso de la unidad. La veo compitiendo en unas PASO".



El sindicalista Hugo Moyano subrayó que "a los peronistas nos unió el pedido de la gente" y admitió: "Claro que apoyaría una candidatura de Cristina".



En tanto, el diputado nacional Daniel Scioli señaló que "voy a competir en las Paso contra quien sea. Arreglamos que en las Paso se puede ordenar el mapa opositor".



Con la presencia de gobernadores, los jefes de las bancadas parlamentarias del Frente para la Victoria, intendentes y sindicalistas, se realizaba esta tarde en la histórica sede de Matheu 130 la mesa de acción política del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, con el objetivo de analizar los resultados de los comicios provinciales, en especial el amplio triunfo de Juan Schiaretti en Córdoba.



Ademas se buscará avanzar en la conformación de un frente electoral opositor que incluya a otros sectores que están en contra de Cambiemos.



Cristina Fernández llegó a la sede del PJ minutos después de las 15:30 con un operativo especial para permitir su ingreso directo por un garage y un corralito armado por militantes que en su afán por dar paso al auto de la senadora incluso tuvieron algunos entredichos con periodistas que aguardaban su llegada en la vereda.



Del encuentro participaban el sindicalista Hugo Moyano, el presidente del PJ, José Luis Gioja, el ex candidato presidencial Daniel Scioli, los gobernadores de Catamarca, Lucía Corpacci, de Tierra del Fuego Rosana Bertone, de Formosa Gildo Insfran, el jefe de la bancada del FPV, Agustín Rossi, y el ex mandatario de La Rioja, el diputado Luis Beder Herrera Herrera.



También se encontraban allí el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ex secretario general de la Presidencia y de la AFI, Oscar Parrilli, el ex gobernador Felipe Sola, y los intendentes de Esteban Echeverría, Fernando Grey, de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, de Merlo Gustavo Menendez y de La Matanza, Verónica Magario.



El ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el legisaldor y ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza, y los sindicalistas Omar Plaini y Hugo Yanski, entre otros.





Fuente: Télam