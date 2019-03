Cristina Kirchner no podrá ausentarse de su domicilio por más de tres días

La medida alcanza a Cristina Kirchner y al resto de los acusados, en su mayoría ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz. Están exceptuados los que están detenidos, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y Carlos Kirchner, ex funcionario de esa cartera y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. También el ex secretario de Obras Públicas José López que está con custodia oficial dentro del programa de testigos tras declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción.