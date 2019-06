Cristina Kirchner no asistirá el lunes al juicio en su contra por irregularidades en la obra pública

Fuentes judiciales informaron que la defensa de la ex mandataria presentó una nota en el Tribunal Oral Federal 2 indicando que el lunes por la mañana tendrá una reunión con el titular de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Uribarri, quien solicitó el encuentro para tratar distintas iniciativas legislativas.





El tribunal había autorizado a Cristina Kirchner a no asistir a la etapa del juicio en la que se lee la acusación siempre y cuando justifique su inasistencia con alguna actividad como senadora nacional.





Esta es la segunda oportunidad en la que la ex mandataria no asistirá al proceso. La primera vez fue por una reunión de su bloque en el Senado.





La del lunes será la quinta audiencia del juicio oral que comenzó el 21 de mayo. Para la audiencia está prevista la finalización de la primera etapa: la lectura de la acusación de la Fiscalía que tiene 584. También se lee la elevación a juicio del caso que hizo el juez Julián Ercolini. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Adrés Basso y Jorge Gorini no leerán la acusación de las querellas de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera ya que el Código Procesal no lo establece como obligatorio.





En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que recibieron las empresas de Lázaro Báez durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.





Junto con la ex presidente y Báez están siendo juzgadas otras 11 personas. Entre ellas, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz.

(Fuente: Infobae)