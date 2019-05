Cristina Kirchner confirmó que asistirá al inicio del juicio en su contra

Gregorio Dalbón, uno de los tres abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner, afirmó que "por supuesto que va a ir" la senadora el martes al juicio en su contra por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.





El letrado dijo también que tanto él como la senadora confían en la inocencia y en que la causa está "cargada de nulidad" dado que la ex presidenta "ya fue sobreseía en causas por 33 de las 51 obras que aquí se están analizando".







Cristina Kirchner es acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez con la concesión de 51 de las 80 obras viales que el Gobierno nacional hizo en la provincia patagónica entre 2008 y 2015.





"Muchos abogados colegas me decían 'che, decile que no vaya'. Pero les dije, ¿están locos? Le llego a decir que no vaya, Cristina 'me mata'. Si lo que Cristina quiere es estar a derecho siempre, porque se considera inocente. Y me insistían con 'la foto, la foto'", expresó Dalbón en declaraciones a la radio Futurock.





Y agregó que "la gente está desesperada por la foto (de Cristina sentada en el banquillo de los acusados) y se olvida de la cuestión jurídica. Entiendo que es el inicio de Campaña de Cambiemos, donde creen que con esa foto van a resucitar, porque están muertos", dijo Dalbón.