Cristina apeló al procesamiento con prisión preventiva tras ser acusada de traición a la Patria

La defensa de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner , apeló hoy su procesamiento con prisión preventiva y el embargo dictado en su contra por el juez federal Claudio Bonadio , en la causa por traición a la patria por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA , informaron a Télam fuentes judiciales.





El jueves pasado, el juez Bonadio procesó a la ex presidenta, además de ordenar varias detenciones a ex funcionarios y personajes ligados a la gestión kirchnerista, en la causa que comenzó con la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir, en 2015, alrededor de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.





Cristina Kirchner fue procesada con prisión preventiva por traición a la patria y la Justicia pidió al Senado que le quite sus fueros para detenerla, días después de que jurara en su banca en la Cámara alta.





El jueves pasado, por el fallo de Bonadio, fueron detenidos el ex canciller kirchnerista Héctor Timerman -con prisión domiciliaria por su estado de salud-; el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini ; los ex piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche, y Jorge Khalil, cercano al gobierno de Irán.





Además, fueron procesados sin prisión preventiva el ex número dos de la SIDE Juan Martín Mena, la ex procuradora Angelina Abbona, el ex jefe de la SIDE Oscar Parrilli, el diputado Andrés Larroque y el supuesto agente de inteligencia Alan Bogado.





Según su escrito, Bonadio entendió que la ex presidenta y sus colaboradores, en secreto, motorizaron la firma de un pacto con Irán para exculparlo por el ataque a la AMIA a cambio de restablecer relaciones comerciales. Los embargó por 50 millones de pesos. Para Cristina Kirchner, se trata de una persecución política y un dislate jurídico. (Fuente: La Nación).