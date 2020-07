Crimen en Santa Cruz: quién era Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina

Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner quien había desaparecido el miércoles 1 de julio y fue hallado muerto esta madrugada, fue procesado por el entonces juez Claudio Bonadío por posible lavado de activos e involucrado en las resonantes causas de "los bolsos" de José López y "los cuadernos" de las coimas, en esta última se presentó como testigo arrepentido.

Gutiérrez renunció como secretario de Cristina Fernández de Kirchner porque, tal y como lo declaró durante sus testimonio por los cuadernos dijo haber sufrido maltrato por parte de la actual vicepresidenta. Además de presenciar situaciones que involucraban al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y a ex funcionarios hoy implicados en las citadas causas.

Según describe el diario Río Negro, en 1994 Gutiérrez era cadete de la Caja de Servicios Sociales, una obra social de la provincia de Santa Cruz. En esta mutual también fue funcionaria su madre, Teresa García.

En 1995, el ex secretario ya trabajaba para Néstor Kirchner, y según cuenta el portal on line, era de mucha confianza del ex presidente.

En el 2005 ya era empresario gastronómico: Patagonia Gourmet, dedicada a la explotación de bares, confiterías, panaderías y restaurantes. De hecho, fue quien consiguió la franquicia de "Havanna" en El Calafate.

Cristina Kirchner lo incorporó como uno de sus secretarios cuando fue electa presidenta de la Nación. Desde ese momento, según cuenta el Río Negro, el hombre demostró una situación económica de privilegio, llegando a construirse una casa valuada en cerca del millón de dólares.

En 2017 el juez Bonadío le inició una causa por posible lavado de activos y lo procesó en la creencia de que la fortuna de Gutiérrez formaba parte del mecanismo de recaudación que figuraba en los “los cuadernos de la coima”.

Cuando ocurrió la causa de "los bolsos" en la que se imputó a José López, este mencionó haber recibido una llamada de Guitérrez para que moviera el dinero del convento.

En 2018, cuando se inició la causa de los cuadernos, el ex secretario se presentó como arrepentido y sus testimonios quedaron plasmados por el periodista de La Nación, Diego Gabot.

También manifestó que la actual vicepresidenta gastaba mucho dinero en compras en sus viajes, y que él era el encargado de pagar.

