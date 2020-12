COVID-19: también deberán vacunarse quienes estuvieron contagiados

Segunda ola

"Esto no se va a solucionar solo con la vacuna . Esto ha sido un tema de conversación", manifestó la funcionaria nacional, que señaló que se necesita un abordaje especial para que se sigan tomando las medidas sanitarias para evitar contagios. "Los equipos de salud deben seguir trabajando en terrenos y localizando precozmente los contactos", aseguró Vizzotti y agregó que se necesita vacunar a la mayor cantidad de gente posible en poco tiempo para evitar una segunda ola como la que azota al Hemisferio Norte. Vizzotti explicó que el COVID-19 es muy dinámico y las curvas son muy diferentes y defendió que "el aislamiento precoz, oportuno y nacional ha logrado que el sistema de salud pudiera fortalecerse".

Vacuna para los ya contagiados

Vizzotti explicó también que en cuanto a las personas que ya fueron contagiadas, también deberán vacunarse. Esto se debe a que no se sabe fielmente cuánto duran los anticuerpos, por lo que deberían recibir la vacuna . "A medida que las vacunas vayan llegando, se irán distribuyendo", dijo la funcionaria nacional. Para controlar la aplicación de la vacuna, habrá una libreta sanitaria especial en la que se dirá cuál ha sido la vacuna aplicada. Esto porque todas requieren dos dosis y si se inicia con una, la segunda dosis debe ser de la misma. En cuanto a las dudas sobre la vacuna rusa, señaló que "todas las vacunas están siguiendo los mismos pasos. Uno escucha que el desarrollo de una vacuna es de 15 años y estas llevan meses. Las de 15 años llevan todo un proceso. Estas ya tienen una plataforma conocida. Desde que se pudo descubrir la secuencia genética, la proteína se puso en esa vacuna y se investiga en forma acelerada porque el mundo está dedicado a eso pero sin saltar ninguna etapa. Las vacunas han mostrado mensajes preliminares de fase 3 y han demostrado que son seguras y eficaces", señaló. "La mejor noticia que podemos tener es que haya más de una vacuna ", expresó y agregó que las que se que apliquen en Argentina serán aquellas que hayan cumplido todos los pasos.

Muertos en Argentina

Vizzotti también habló sobre la cantidad de muertos por COVID-19 en Argentina y el hecho de tener uno de los mayores índices en el mundo. En ese sentido, la funcionaria aseguró que hubo mucho esfuerzo de las provincias para que no haya ningún fallecido que no se haya registrados. "La sensibilidad en nuestros registros es alta. Creemos que hay países que están desbordados han tenido fallecido no contabilizados como COVID-19", aseguró y adujo que el mundo pensó que para septiembre iba a haber un tratamiento. "Cuando uno ve la curva de Latinoamérica, Argentina hasta septiembre había sostenido una mortalidad muy por debajo y al no tener tratamiento y aumentar la circulación de personas ha habido un aumento de la transmisión", aseguró. "La tasa de mortalidad de Argentina no es la que esperábamos pero ese es el análisis que hacemos sobre la situación actual", expuso.

Vacuna antigripal

La funcionaria nacional recordó que la vacuna antigripal se adelantó en el 2020 y que se está trabajando para que llegue lo antes posible. "Vamos a tener el desafío de que con todas las vacunas del calendario, también vacunar la antigripal y la de coronavirus", dijo Vizzotti y agregó que se estudiará cómo funcionan ambas administradas en el mismo período de tiempo en otros países.