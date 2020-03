Coronavirus en Argentina: confirmaron dos casos importados y ya son 21 los contagiados

Los casos confirmados de coronavirus ​en la Argentina ascendieron este miércoles a 21, entre los que se contempla también un fallecido, luego de que las autoridades sanitarias detectarán a otras dos personas con la enfermedad que se desató en China.

Según indicaron desde el Ministerio de Salud, los nuevos pacientes se encuentran en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Además, se remarcó que ambos realizaron recientemente viajes a Europa, por lo que se presume que se trata de casos importados.

Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias", remarcaron desde la cartera que conduce Ginés González García.

Subrayaron que hasta el momento "sólo se registran casos importados de COVID-19" y que los equipos del sistema de salud continúan "en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control".

Los resultados del nuevo relevamiento oficial se conocieron luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al coronavirus como una pandemia.

Además, más temprano, el presidente Alberto Fernández indicó que la cuarentena será obligatoria para todas aquellas personas que regresen al país tras haber visitado China, Corea del Sur, Japón, Irán, los Estados Unidos o cualquiera de los países de Europa.

"No es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone, y si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", aseveró el Presidente.

En tanto, el ministro González García reconoció este miércoles que "inexorablemente" el coronavirus "va a terminar en circulación local" en la Argentina.