¿Conocés las condiciones que hay que cumplir para acceder al préstamo del FMI?

El anuncio del Gobierno y el posterior viaje del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hacia EEUU para comenzar las negociaciones para acceder a una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, dispararon una serie de interrogantes sobre sus alcances.



¿Qué línea será la solicitada por la Argentina? ¿Cuál será el monto y el plazo de pago? ¿Qué exigencia deberán cumplirse? En la conferencia prensa brindada luego de que el presidente Mauricio Macri hiciera apública la decisión, Dujovne se abstuvo de precisar esos detalles. El abanico es amplio y depende de la letra chica del acuerdo. A continuación, algunos ejemplos de países que ingresaron en programas con el FMI.



Egipto obtuvo en noviembre un acuerdo ampliado de tres años por un importe de unos u$s 12.000 millones "para apoyar el programa de reforma económica de las autoridades".



La idea del Fondo era "ayudar al país a restablecer la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento inclusivo, corregir desequilibrios externos y restaurar la competitividad", además de "colocar el déficit presupuestario y la deuda pública en un camino en declive".



La directora del FMI, Christine Lagarde, dijo entonces que "la aplicación del paquete de políticas en el marco del programa económico es esencial para restablecer la confianza de los inversores, reducir la inflación a un solo dígito, reconstruir las reservas internacionales, fortalecer las finanzas públicas y alentar el crecimiento impulsado por el sector privado".



"La liberalización del régimen de tipo de cambio y la devaluación de la libra egipcia fueron pasos cruciales para restablecer la confianza en la economía", agregó.



En este caso, el programa estuvo sujeto a cinco revisiones, en el marco del Mecanismo del Fondo Ampliado, y exigía reformas en la gestión pública, las empresas estatales, el sector de energía, cambios en los subsidios y la reforma del mercado laboral.



Dentro de un programa similar, Ucrania alcanzó una línea de crédito de u$s 17.500 millones en septiembre de 2015, u$s 5 mil millones de ellos para desembolso inmediato, y entregas de fondos adicionales basados en revisiones trimestrales y criterios de rendimiento.



El gobierno se mostraba dispuesto a "desarrollar un programa para restablecer la estabilidad macroeconómica, llevar la inflación a un solo dígito, mantener el déficit externo en situación manejable y reponer las reservas internacionales", además de "eliminar los controles y restricciones de capital".



"Reconociendo la necesidad de una consolidación fiscal, las autoridades lanzaron un ajuste del gasto y aumentaron el precio de la energía para reducir las pérdidas cuasifiscales", sostenía el Fondo. Las políticas para "apuntalar el ajuste fiscal" incluían "la mejora de la sustentabilidad del sistema de pensiones, la reforma del empleo público y la reforma de los sistemas de salud y educación".



También Kenia obtuvo la aprobación de un acuerdo por u$s $ 1.500 millones en 2016 en esa modalidad sujeto a varios tramos por revisiones a que debió recurrir por "la vulnerabilidad de la economía a los impactos, como consecuencia de las condiciones menos favorables del mercado financiero mundial".



A cambio, el FMI exigía "la reducción del déficit fiscal en un 3 por ciento del PIB durante los próximos dos años" y "continuas reformas de la gestión financiera pública, orientadas a mejorar la eficiencia y la transparencia".



Además, el Banco Central de Kenia se comprometía a reducir gradualmente la inflación.