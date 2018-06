Conocé las verdaderas razones por las que Aranguren y Cabrera dejaron el Gabinete

Como sea, lo que no deja de llamarle la atención a la "mesa política" es que Macri haya decidido no hacer más cambios, cuando creían haberlo convencido de hacer varios más. El Presidente vio la reacción en positivo y cree que le alcanzó, no quiere hacer más movimientos. Tal vez tenga razón. No parece que pueda suceder nada sustancial reduciendo a secretarías algunos ministerios que, finalmente, producirían heridas internas, cuando lo que necesita ahora es cohesión. Apuesta a que el ingreso de los dólares del FMI estabilice la situación cambiaria y fortalezca la imagen de eficiencia de su Gobierno, hoy muy herida.