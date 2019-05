Conmoción en el Garrahan por el pediatra detenido por pornografía infantil: "No lo podemos creer"

Es reconocido en toda la región, tiene prestigio y cuando se nombra al Garrahan, todos saben que se habla del hospital pediátrico más destacado del país. Pero de repente la noticia de la detención -dentro del centro de salud- del médico Ricardo Russo, acusado de producir y distribuir pornografía infantil, fue como una bomba que devastó a todo el personal del lugar. Este miércoles hubo sorpresa y conmoción entre los profesionales que no pueden creer lo que pasó.

Es un silencio que lastima. Algunos médicos salen del hospital apurados, con la cabeza gacha, ocultándose ante las cámaras y los periodistas que esperan afuera. Otros cuentan, pero prefieren no revelar su nombre. Todos están incrédulos, todos están heridos: "No lo podemos creer. Es un desprestigio para nosotros que le ponemos todos los días nuestro corazón al trabajo", dicen.

No hubo comunicación oficial a sus empleados por parte de las autoridades del Garrahan. Tampoco una reunión. Los más de 4.000 trabajadores se enteraron por los medios de comunicación, por las redes sociales o porque algún compañero les avisó por WhatsApp. Muy poquitos sabían que el martes por la tarde en el estacionamiento del hospital pediátrico habían detenido a Russo, jefe del servicio de Inmunología y Reumatología, acusado de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil.













Algunos médicos se mantienen incrédulos y consideran que "es muy difícil" que se haya filmado pornografía dentro del hospital por la gran cantidad de cámaras de seguridad que hay y porque los niños vienen acompañados por su padres. Aunque el Ministerio Público Fiscal confirmó a través de un comunicado que el hombre filmaba y fotografiaba a sus víctimas dentro de su consultorio.









Una mujer que trabajó hasta el año pasado dentro del laboratorio del Garrahan contó que conoció a Russo porque trabajó con él durante varios años: "Recuerdo que una vez me sorprendió que acotara algo sobre cómo estaba vestida una nena. Me dijo '¿Viste qué ropa transparente tenía?'. En ese momento no lo entendí y lo dejé pasar. Ahora me cierra".













Para los profesionales y para todo el personal del hospital, la noticia es un golpe duro. Allí durante los últimos 30 años se atendieron a 2.246 trasplantes pediátricos, 150 por año, incluyendo trasplantes hepáticos, cardíacos, renales y de médula ósea. Se llevaron a cabo 241.020 cirugías, 7,5 millones de consultas, se atendió a un tercio de los pacientes pediátricos con cáncer del país y se realizan 600.000 consultas por año. Números que sirven para entender la importancia del centro médico.













"Ante los hechos de público y notorio conocimiento que circulan en medios de comunicación, el Hospital Garrahan informa, a través de sus autoridades, que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la institución ha tomado conocimiento del caso y se ha comunicado con la fiscalía interviniente a fin de poner a entera disposición de la justicia todo lo necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos. Hasta tanto la justicia se expida, las autoridades han decidido apartar del cargo al profesional involucrado. La comunidad hospitalaria se encuentra movilizada y consternada a la espera de más información que permita aclarar los hechos ocurridos", explicaron desde el centro de salud en un comunicado de prensa.













Este miércoles por la tarde, por el frío sumado al paro general ya avanzado, sin transportes y con los locales de la zona cerrados, el ingreso a la clínica tenía un ambiente lúgubre. Había tristeza, tanto que un empleado comentó que en uno de los pasillos había médicos que lloraban por la angustia de lo que en los sitios de Internet y en los noticieros de la televisión ya era la noticia del día. (Fuente: Clarín).