Confirmaron que el ARA San Juan intentó comunicarse tres veces luego de la explosión

Ante las consultas, el especialista explicó que no dejó constancia de su supuesta escucha radial en el libro de guardia porque al no concretarse el contacto consideró que no era necesario. Sin embargo, al regresar a su puesto y ante las primeras noticias sobre la desaparición de la nave quiso dejar constancia. "Hubo varios intentos de comunicarse, lo hicieron al menos una vez por cada frecuencia", reiteró.





En el marco de la misma jornada de declaraciones testimoniales, se confirmaron otras sospechas sobre las operaciones del submarino. El director general de Inteligencia Naval, el contraalmirante Pedro Eugenio Galardi, confirmó que había un agente de Inteligencia a bordo, pero no pudo precisar sus tareas.







Tanto Odarda como Nilda Garré, entre otros integrantes de la Bicameral, le pidieron a Galardi que brinde precisiones sobre las tareas de inteligencia encomendadas al San Juan. En su respuesta, el marino sostuvo que, hasta donde le consta por la lectura de documentación obrante en la Armada, no existió de parte de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar ninguna orden para realizar tareas de este tipo.