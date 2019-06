Confirmaron la prórroga hasta julio del plan de descuentos a los autos 0 km

Directivos de las automotrices agrupadas en ADEFA y funcionarios del Ministerio de Producción se reunirán este viernes para firmar el acuerdo que prorrogará durante julio el plan de descuentos para autos que, según establecido en su inicio, iba a tener vigencia hasta fin de este mes.





Este jueves, por la tarde, los representantes de marcas importadas, agrupados en CIDOA, firmaron con autoridades nacionales la continuidad plan Juni0km correspondiente a este segmento del mercado. Para estas empresas se había destinado $50 millones.





En tanto, los representantes de ADEFA -que harán los mismo este viernes-, hicieron llegar en la semana información que mostraba los resultados del programa en cuanto al aumento de las ventas y, lo más importante, la mejora de la recaudación. Esto es clave porque el Estado aportó $1000 millones para que, junto a las terminales, llegarán a los consumidores descuentos de entre $50.000 y $90.000 en los 0km.

El miércoles por la noche, las redes de concesionarias de al menos cuatro terminales fueron comunicadas desde sus respectivas fábricas que el programa oficial continuará y que ahora se llamará "Juli0km". Esto es porque durante junio no se consumieron los $1.000 millones destinados. El comienzo tardío (empezó el 6 de junio), más la demora en la exención del Impuesto a los Sellos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Córdoba, como principales distritos, hicieron que muchas operaciones no se pudieran registrar a término. Por este motivo, se estiman que casi la mitad de esos fondos no fueron utilizados. Desde el lunes próximo, 1° de julio, se tomará el monto restante para seguir ofreciendo las bonificaciones. La decisión de continuar con el plan la anunciará oficialmente en las próximas horas. En un principio, se iba a realizar el domingo pero, por la publicación de la información en este diario, podrían adelantarlo.





A partir de la semana próxima se sabrá con números concretos cuántos son los fondos que quedan disponibles. Sin embargo, en la reunión de mañana. ADEFA pedirá que el plan continúe después de agotados el dinero previsto. El argumento es que la medida oficial generó una fuerte recuperación del sector. Por ejemplo, hasta ayer, los patentamientos de autos crecían 38,5%. Además, según ADEFA, el costo fiscal para el Estado es neutro.