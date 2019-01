Confirmaron la prisión preventiva para la diputada de Cambiemos investigada por lavado de dinero

Los camaristas Eduardo Belforte, María Delfina Denogens y Rocío Alcalá ordenaron el martes la prisión preventiva de Ayala, Jacinto Sampayo, Daniel Fischer, Rolando Acuña, Carlos Alberto Huidobro y Pedro Alberto Martínez luego de que los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, de la Cámara Federal de Casación Penal, anularon el 27 de diciembre esa medida.

En octubre, Ayala se defendió al asegurar que "no hay ninguna prueba que sustente" el fallo en su contra, pero pidió a la Cámara de Diputados que le suspendan los fueros para ponerse "a disposición de la Justicia".

"Solicitaré a mis pares que resuelvan de inmediato la suspensión de mis fueros y me permitan ponerme a disposición de la Justicia. No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde", anunció Ayala.

El fiscal federal Patricio Sabadini acusó a Ayala de organizar una red de empresas para beneficiarse a ella y sus socios cuando era intendenta de Resistencia. "En febrero de 2014, durante la gestión de Ayala, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que va desde un llamado a licitación hecho a medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida", detalló el investigador en el dictamen.

Dos personas allegadas a Daniel Fischer crearon PIMP SA el 30 de julio del año 2013 y obtuvieron el reconocimiento del Registro Público de Comercio el 7 de marzo de 2014, es decir, siete días antes de que cerrara la presentación de ofertas para contratar equipos para la recolección de residuos. Fischer fue ni más ni menos que jefe de campaña de la propia Ayala.





