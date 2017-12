Confirmaron la prisión preventiva de Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron la decisión del juez Claudio Bonadio quien procesó con prisión preventiva a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y a otros ex funcionarios del gobierno anterior por considerar que cometieron delito al firmar el Memorándum de Entendimiento con Irán por el Caso AMIA. La causa se inició por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La prisión preventiva de la ex presidenta no se hará efectiva hasta que el Senado decida avanzar con su desafuero.

Los jueces avalaron la decisión de Bonadio en cuanto al delito de encubrimeinto agravado y mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado el juez. Es decir que sigue vigente el pedido de desafuero ante el Senado para la detención de la ex presidente y las prisiones para el ex Canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, y del piquetero Luis D´Elía, Fernando Esteche y Youssef Kahlil.

Los delitos por los cuales fueron confirmados los procesamientos son los de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. No confirmaron la calificación que había establecido Bonadio respecto del delito de traición a la Patria.

En relación al supuesto espía Alan Bogado los jueces tuvieron por desistida la apelación porque el abogado defensor no se presentó a sostener el recurso ante la Cámara y por eso quedó firme su procesamiento.

El 7 de diciembre, Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner y pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación. La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.

El magistrado –en una resolución de más de 360 páginas– ordenó las detenciones de Zannini, D'Elía, Timerman, Khalil y Esteche.





Fuente: Infobae