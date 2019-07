Confirmaron la condena de 5 años y 10 meses de prisión para Boudou

En un fallo unánime, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de 5 años y 10 meses de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, donde fue encontrado culpable del delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Con este fallo, al ex vicepresidente, detenido en el penal de Ezeiza, le queda la opción de apelar a la Corte Suprema de Justicia.

El tribunal, compuesto por los doctores Gustavo Hornos, como presidente, y Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo como vocales, resolvió lo mismo para el resto de los condenados. Son los casos de José María Núñez Carmona, con 5 años y 6 meses de prisión, y de Nicolás Ciccone, con 4 años y 6 meses.





En tanto, ratificó las penas en suspenso de Alejandro Paul Vandenbroele, con dos años de cárcel, Resnick Brenner, con tres, César Guido Forcieri, con dos años y seis meses.





Boudou fue condenado en agosto del año pasado por el Tribunal Oral Federal 4 por la maniobra en la compra de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.





En el fallo, además, los jueces inhabilitaron de por vida a Boudou para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención. En enero de este año, un fallo judicial favoreció al ex funcionario y fue liberado, pero en febrero, tras una decisión de Casación, volvió a la cárcel de Ezeiza.