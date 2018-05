Concejales de Cambiemos y de La Cámpora terminaron a los sillazos en Mercedes

La Ley de Responsabilidad Fiscal, impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, va en línea con el esfuerzo que solicitó el Poder Ejecutivo Nacional para equilibrar las cuentas. En este caso pretende establecer límites a los gastos de las comunas. Establece, por ejemplo, que la planta de empleados no puede crecer más que la población, que la deuda del municipio no debe superar el 8% de los gastos corrientes y que el gasto no tiene que aumentar más que la inflación. A cambio de eso, los municipios podrán tomar deuda para inversión y recibirán asistencia financiera de la administración bonaerense.





Fuente: Infobae