Con los ojos puestos en una nueva licitación de Letes, el dólar rebota a $ 37,85

Fuente: ámbito.com

En un comunicado de prensa, la cartera a cargo de Nicolás Dujovne precisó que la recepción de ofertas comenzará hoy a las 10 y finalizará a las 15 del miércoles. La tasa será al menos, de 5,5%.Cabe recordar que el lunes hubo una floja demanda por lo que la divisa inició la semana en baja al retroceder 10 centavos a $ 37,44, en una jornada tranquila en la que el BCRA aprovechó para baja la tasa de Leliq.La autoridad monetaria colocó el lunes $ 12.410 millones en Letras de Liquidez (Leliq) a siete días, y recortó la tasa promedio al 71,729%, desde 72,881% registrado el viernes. A su vez, la tasa máxima de corte se ubicó en un 72,01% anual. El bajo monto de la operatoria obedeció a la inactividad financiera del lunes pasado por un feriado nacional (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), resaltaron operadores.En el segmento mayorista la divisa cayó ocho centavos a $ 36,46, debido a una floja demanda y al exceso de oferta, en una jornada de marcada tranquilidad y de desarrollo sin sobresaltos. El total operado apenas alcanzó los u$s 413,6 millones, un 17% menos que el viernes.Sin intervención oficial en los mercados de futuros, como sí ocurrió en algunas jornadas de la semana pasada - sin que lo confirmara el BCRA - los precios se movieron dentro de un rango de reducida amplitud y sin las fuertes fluctuaciones de las semanas anteriores.• Otros mercadosEn el mercado de dinero entre bancos el call money se operó ayer a un promedio del 66%. En el mercado de futuros del ROFEX, se negociaron u$s 770 millones, de los cuales más del 60 % se pactó a octubre y noviembre a $ 36,94 y $ 38,49; con tasas del 53,39% y 52,11% al cierre.Los futuros del ROFEX mostraron bajas en todos los plazos, en el entorno de los 20 centavos, algo más que el spot.En tanto, el blue cayó con fuerza y cerró por debajo de la cotización oficial: retrocedió 50 centavos a $ 37,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó el viernes 21 centavos a $ 36,62.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 95 millones hasta los u$s 48.490 millones.