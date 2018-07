Con la licitación de medicamentos oncológicos, el PAMI ahorrará $1400 millones

Según estimaciones del PAMI, esta modalidad permitirá mejorar la eficiencia en la compra de medicamentos y ahorrar $7000 millones anuales, entre los que se incluyen los $1400 millones de la licitación de drogas oncológicas, $700 millones en hemofilia y $4800 millones provenientes de las licitaciones de marzo.





En diálogo con Pablo Rossi, Cassinotti negó el corte en la entrega de medicamentos y afirmó que este mecanismo no tendrá ningún tipo de repercusión sobre el servicio a los jubilados adheridos. "Esto al paciente no le cambia en nada, no le estamos quitando prestaciones ni la modalidad operativa para que la reciba", señaló.





(Fuente: Radio Mitre)