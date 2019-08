Con el riesgo país en 1600 puntos básicos, dudan en realizar la licitación de Letes

"Hubo mucho ruido con eso, la cifra no cerraba con los bonos, pero el dato no se publicaba oficialmente. En el mercado se habló incluso de alguna 'mano política' o un manejo particular en medio del caos, pero no tiene sentido porque los bonos caían igual. JP Morgan toma los bonos con legislación de Nueva York y los de ley local, como Bonar 2020 y Bonar 2024, pero igual estaba todo para abajo", explica otro.