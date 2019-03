Con 16 años conmueve en las redes con su versión de "Shallow"

Con su dulce voz, su guitarra y apenas una pared blanca de fondo Pilar López Virgili grabó su versión de "Shallow", el exitoso tema de Lady Gaga y Bradley Cooper que acaba de ganar el Oscar a la mejor canción, por la película "Nace una estrella". Fue después de verla que, conmovida, esta adolescente rosarina de 16 años decidió hacer un cover y subirlo a sus cuentas de Instagram, Facebook y su canal de YouTube. La repercusión fue inmediata, y la sorprendió.

"Nunca me imaginé que el video de Shallow iba a gustar tanto. ¡A mí me encanta esa canción! Cuando ví la peli me tocó el corazón. Entonces me enfoqué mucho en hacer ese tema, en sentirlo yo, y que puedan sentirlo los demás, que les llegue, que los conmueva. ¡Es tan lindo que te pase eso! La verdad es que está teniendo un buen impacto y las devoluciones son hermosas", comentó Pilar a La Capital.

La versión de Shallow de Pilar tiene más de 30 mil reproducciones en su cuenta de Instagram y crece día a día. Además recibió más de un centenar de comentarios, algunos muy lindos y desde distintos lugares del mundo: todos valoran la calidad de la interpretación y el amor, que se nota, tiene por la música.