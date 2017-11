Cómo prepara Comodoro Rivadavia el operativo para asistir a los tripulantes

Pese a la previsión oficial, si los 44 tripulantes necesitaran atención, el centro de salud no daría abasto: será necesario derivar a 9 de ellos porque las camas no alcanzan. "Si las noticias no son buenas, lo primero que hay que hacer es contener a las familias, al personal involucrado, a todos los actores; nos pasó cuando se cayó el avión de LADE. La mayoría de las familias eran de de Comodoro que habían viajado a un evento en Córdoba. Teníamos a los familiares y a los sobrevivientes en el aeropuerto, y hubo que intervenir rápidamente para contener la crisis, pero después cuando hay sobrevivientes lo primero que hay que atender es la alerta sanitaria", afirmó a este medio la directora del hospital.





Reveló, además, el breve contacto que mantuvo con la delegación local de las Fuerzas Armadas. "Nos pidieron la provisión de tubos de oxígeno de bajo peso para la cabina de rescate (la unidad partió el martes en el buque Skandi Patagonia); también máscaras y alcohol en gel. Nosotros no teníamos esa cantidad de tubos, tampoco los bomberos, pero los conseguimos e hicimos la entrega el lunes al mediodía. La armada local no nos dio precisiones de la intervención en salud, tampoco nos dijo si los norteamericanos tienen su propio equipo sanitario".



En paralelo con la previsión sanitaria por parte de las autoridades, el operativo de rescate del ARA San Juan se concentra en el puerto de Comodoro Rivadavia. Allí llega toda la maquinaria que arriba al país en aviones de las fuerzas armadas de diversos países como, entre otros, España, Uruguay, Estados Unidos y Gran Bretaña. Situación particular con este último país: esta ciudad de la Patagonia funcionó como centro de logística durante la guerra de Malvinas. "Es muy fuerte ver un avión de la Royal Air Force en el aeropuerto de Comodoro, es la primera vez", recordó un empresario local a este medio.