Como en los últimos días, el dólar abrió estable sobre los $39

El dólar opera estable este jueves a $ 39,08 en bancos y agencias de la city porteña.



Ayer la divisa se disaparó 34 centavos sobre el final de la rueda pese a operar durante la mayor parte del día con tendencia a la baja. En ese sentido, la demanda por cobertura no encontró respaldo en la punta vendedora, donde volvió a ser muy estrecho el aporte de los agroexportadores.



Así, el dólar que negocian los grandes jugadores cerró con un salto de 31 centavos superando los $ 38: terminó a $ 38,25 -máximo del día- en una rueda donde el BCRA vendió u$s 5 millones. El volumen operado fue chato y apenas alcanzó los u$s 411,7 millones, 10% menos que el martes. El cambio de tendencia fue inesperado, lo que tornó a la plaza claramente demandante de divisas por parte de inversores institucionales.



La venta marginal de la autoridad monetaria no tuvo efecto en el mercado. De hecho, distintos operadores señalaron que el BCRA había dejado correr el tipo de cambio.



"La divisa avanzó en los últimos momentos de la rueda porque los compradores de la divisa esperaban las acostumbradas ventas del BCRA", destacó un analista. Y agregó: "como viene sucediendo todo este tiempo, la demanda supera la oferta escasa de exportadores, y cuando los operadores no ven señales del BCRA hasta los últimos tramos del mercado, se lanzan a pagar al precio que consigan para cubrir sus necesidades".



La suba de la cotización del dólar en el mercado local, asimismo, se dio a pesar de la caída global de la divisa de EEUU en el mundo. El índice dólar caía un 0,5% contra una cesta de monedas de referencia, en medio de publicaciones de datos económicos de Estados Unidos. En la región, el real brasileño se apreció un 0,1%; el peso chileno, un 1%; y el peso mexicano, un 0,7%.



Los inversores asimismo se mantuvieron atentos a una nueva licitación de Letras del Tesoro en Dólares a 196 días y Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos, en la que el ministerio de Hacienda renovó el 69% de los vencimientos.



Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, destacó a ámbito.com que "el resultado de la licitación no es un mal dato considerando la situación del mercado en general y la desconfianza que hay sobre la Argentina" pero resaltó que "la contrapartida es que la tasa del 7% es alta e insostenible para un plan de financiamiento sustentable, por lo que en la medida que se recobre la confianza debería ir descendiendo".



• Otros mercados del dinero



Mientras tanto, en el mercado de dinero entre bancos el call money (tasa interbancaria) se operó ayer sin variantes a un promedio del 60%. A menos de una semana de la licitación mensual, las tasas de las Lebac en el mercado secundario se mantuvieron estables en sus rendimientos, operándose la de 7 días al 61% y la de 35 días al 60%.



En la plaza de futuros ROFEX, se operaron u$s 368 millones, de los cuales más del 50% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 39,49 y $ 40,86, a una tasa del 65,74% y 50,83%, respectivamente. Los plazos cortos mostraron subas de poco más de 50 centavos en promedio.



Por su parte, el blue se mantuvo por debajo del oficial, en $ 38,50, 25 centavos más que el martes, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" escaló 45 centavos a $ 38,64.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 383 millones hasta los u$s 50.613 millones.