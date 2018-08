¿Cómo impactará el dólar a más de $31 en los precios de los combustibles, alimentos, viajes y tecnología?

El traslado de la suba del tipo de cambio a los precios, que técnicamente se conoce como pass through, en la Argentina es estructuralmente más alto que en otros países, como consecuencia de la alta inflación y de una moneda local que no se usa para el ahorro de largo plazo, según explicaron economistas. "Tenemos precios que suben con el dólar, independientemente de la estructura de costos, y que quedan arriba cuando el dólar baja, dado que tenemos un Banco Central con bajo track récord (historial) en independencia y en la lucha contra la inflación", señaló Federico Furiase, de la consultora EcoGo.

"Es bastante grande el impacto de la devaluación, lo que no se sabe es que porcentaje exacto pasará a precios porque depende de muchas variables. Cuando tenés una baja en el nivel de actividad se disminuye el traslado. Pero siempre termina impactando, sobre todo en países muy dolarizados como la Argentina, no tanto en términos de comercio sino porque la moneda de ahorro es el dólar", destacó Christian Buteler, analista financiero. "Pero es una cuestión de tiempo, si no se traslada en 6 meses, será en 9", agregó.

Si bien el traspaso de la suba del dólar al precio de los alimentos y productos de consumo masivo suele ser rápido, en el contexto actual de caída de consumo y acuerdos salariales que se cerraron por debajo de la inflación, esa posibilidad está más limitada. "El pass through se da rápido y además hay un tema de anticipación del comercio, al que después le cuesta reponer la mercadería vendida. Pero esto cambia al estar en un período de recesión", destacó Alejandro Bianchi, de InvertirOnline.

"El IPC mayorista fue 47% interanual y la inflación minorista del 31%, sobre base Indec, lo que demuestra que hay una contención de precios por una restricción de la demanda", advirtió Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market. En julio las ventas minoristas, de acuerdo con la CAME, cayeron un 5,8% y en el caso del consumo masivo, la baja fue un 7,8 por ciento.

Aumentos esperados de 12,5% para los combustibles

El último relevamiento de la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República (Fecac), estimó que el atraso en los precios de los

combustibles es de 14,2% para el gasoil, 10,4% para el gasoil premium, 14,9% para la nafta súper y 10,6% para la nafta premium.