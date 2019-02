Comenzaron las tareas para sacar el cuerpo del avión en el que viajaba Emiliano Sala

"Estamos intentando recuperar el cuerpo. Si tenemos éxito, consideraremos la posibilidad de recuperar los restos de la aeronave", dijo un portavoz de la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) en un comunicado.





"Las fuertes condiciones de las mareas significan que solo podemos usar el vehículo operado por control remoto (ROV) por períodos limitados cada día y esto significará que el progreso es lento. Independientemente de los resultados, no haremos más declaraciones hasta que las familias hayan sido informadas ", cerró.





Aunque las maniobras para retirar el Piper PA-46 Malibu serían más costosas, demandarían más tiempo y necesitarían estar acompañadas de buen clima en la zona. Según informó el periodista gales Rupert Evelyn, quien se acercó con un barco hasta la zona y filmó los trabajos del Geo Ocean III, el objetivo es mover también la aeronave hasta un puerto del Reino Unido.





Los operativos comenzaron al amanecer, es decir durante la madrugada argentina, con la utilización de un vehículo submarino controlado a distancia, que debe luchar contra las corrientes para retirar el cuerpo y subirlo a la superficie.





Sala viajaba en la aeronave junto al piloto David Ibbotson, por lo que el cuerpo sería de alguno de ellos. El avión fue encontrado el domingo, gracias al buque Morven, contratado de manera privada, que se había sumado a los trabajos ese mismo día.





Las primeras imágenes del fuselaje hundido las compartió la Air Accidents Investigation Branch (AAIB), el organismo estatal británico que regula la investigación estatal. Sin embargo, el hallazgo del último domingo por la mañana llegó gracias a la tecnología que portaba el buque privado que contrató la familia del futbolista de 28 años. David Mearns, el líder de la búsqueda particular, dio precisiones al respecto.





El cuerpo no ha sido identificado. No lo he visto. El otro barco tiene cámaras que permiten ver el naufragio, pero incluso la AAIB todavía no ha podido saber qué cuerpo era", declaró en una entrevista con el diario francés L'Equipe.





(Fuente: Infobae)