Coimas de los cuadernos: "Es la ESMA en Comodoro PY"

El ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella criticó la cantidad de arrepentidos en la causa por supuestas coimas en la obra pública al sostener que el avance del proceso es como "la ESMA en Comodoro Py".





El ex funcionario cuestionó de esta manera la investigación del fiscal del caso, Carlos Stornelli, al considerar que "así se torturaba a los detenidos para que dieran datos a cambio de alguna promesa".





Para Sbatella, con este mecanismo el representante del Ministerio Público está "blanqueando" la corrupción y otorgando "amnistía política" a los acusados de pagar coimas.





"Esto es la ESMA en Comodoro Py, porque así se torturaba a los detenidos para que dieran datos a cambio de alguna promesa. Lo que pasa es que los militares los mataban. Acá tienen que marcar gente, lo que cambió es el 'destino final', como decían los militares. Mentalmente son los cómplices civiles de esa época, entonces no les disgusta reproducir métodos de sus ancestros o familiares", agregó en diálogo con Radio Estación Sur.





Por otra parte, opinó que es inevitable que en cualquier Gobierno existan situaciones de este tipo, aunque aclaró que también hay que denunciar la direccionalidad de la Justicia.





"En Argentina hay una direccionalidad para un sector nada más, cuando la misma entidad tiene los delitos de haber usado fondos truchos para la campaña poniendo donaciones a nombre de personas en forma inconsulta", señaló.





Expresó que esto no quiere decir que no sea cierto todo lo que está denunciando en el caso por los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.





"Ni los chinos, ni los cubanos, ni los procesos revolucionarios se salvaron de esta desgracia de tener corrupción intrínseca, lo que pasa es que en esos países los fusilan. Acá la discusión de cómo eliminar esto es una responsabilidad social de los militantes populares y de los partidos para que esto no se expanda y cuando hay datos se pueda sancionar", resaltó.





(Fuente: Diario Uno)