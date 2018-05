Cohen Sabban le pidió perdón a Esmeralda Mitre" por la angustia y las mortificaciones"

El ex titular de la DAIA Ariel Cohen Sabban, acusado de acosar sexualmente a Esmeralda Mitre, envió una carta a la actriz en la que le pide "perdón por toda la angustia y mortificaciones" que sufrió y admite estar "devastado anímicamente".



"Quiero pedirle sinceramente perdón por toda la angustia y mortificaciones que ha sufrido. Los desgraciados sucesos que son de dominio público han resultado, también, sumamente dolorosos para mí y mi familia", comienza la carta firmada por Cohen Sabban y su abogada, Analía Fangano, que publicó por Twitter Dolores Mitre, hermana de Esmeralda.



"Tengo que reunir fuerzas para poder proseguir con mi vida. Estoy devastado anímicamente", continuó el ex titular de la DAIA, acusado de presentarse en el departamento de la actriz para pedirle dinero y acosarla luego de que ésta realizara polémicas declaraciones sobre el Holocausto.



Por este episodio, la DAIA le pidió la renuncia a Cohen Sabban y lo reemplazó por Alberto Indij al frente de la institución.



Todo comenzó a partir de declaraciones de Esmeralda Mitre, donde la actriz había minimizado el Holocausto al decir que "dijeron que eran seis millones (las víctimas) pero quizás no eran tantos".



Mitre relató que fue convocada a la DAIA luego de sus declaraciones periodísticas cuestionando la cantidad de víctimas del Holocausto, contó que después de ese encuentro en la entidad, Cohen Sabban la visitó en su casa.



Allí, le pidió 80.000 dólares para financiar un viaje con estudiantes a Alemania y que también la abrazó, la quiso besar y le tocó un pecho.



El nuevo titular de la DAIA dijo que no quiere "hablar del episodio, lo tienen que aclarar la señora Esmeralda Mitre y el señor Ariel Cohen Sabban".



El caso desató una crisis institucional en la comunidad judía: este jueves presentó su renuncia a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas el tesorero de la Fundación Amigos de DAIA, Mario Comisarenco.



Durante toda esta semana se repitieron pedidos de renuncia de todo el Consejo Ejecutivo de la DAIA por parte de, entre otros, el Consejo Federal de la DAIA, la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, la agrupación Likud Argentina.



Fuentes: Télam y Noticias Argentinas