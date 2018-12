Citarán a indagatoria a Aguad y a exfuncionarios por la causa del Correo

El fiscal consideró que los entonces funcionarios del Ministerio de Comunicaciones firmaron un acuerdo "espurio" que resultó "abusivo y perjudicial para el patrimonio público" para beneficiar los intereses de la empresa. El pedido está ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá decidir si acepta la solicitud.





"Existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y Correo Argentino fue espuriamente concebido.





y a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada comprometió abusivamente al Estado, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción", sostuvo Pollicita.





Aunque el fiscal no resolvió en este dictamen la situación de Mauricio Macri, imputado en la causa, los hechos descriptos por Pollicita no incluyen al Presidente. "No hay ningún acto que lo vincule a la maniobra", dijeron fuentes judiciales con acceso a la investigación. Macri no fue nombrado en las 59 páginas del dictamen.





La quita total de la deuda que debía cobrar al Estado en la propuesta aceptada por Aguad (después el Gobierno decidió volver a foja cero) era superior al 98% de acuerdo a un análisis realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financieros, "porcentajes que, por grotescos, corren a la concertación de cualquier margen de razonabilidad y obligan a otorgarle carácter de abusiva", concluyó el fiscal.





Además del ministro Aguad, el fiscal pidió la indagatoria de Juan Manuel Mocoroa, que trabajó en Asuntos Jurídicos del exministerio de Comunicaciones; Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo; y Jaime Kleidermacher, asesor letrado.





En la descripción de los hechos, el fiscal afirmó que el entonces ministro Aguad impartió instrucciones al director de Asuntos Jurídicos (Mocoroa) para llevar adelante el acuerdo con el Correo Argentino. "Pasaron de una posición ajustada a derecho a una actitud contraria que beneficiaba a la empresa involucrada y perjudicaba los intereses estatales", escribió.





Para llegar a esa conclusión, Pollicita tomo como pruebas distintos elementos que habían sido aportados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En primer lugar, una nota interna que revelaba que el ministro Aguad ya conocía.





La oferta que el Correo Argentino realizaría para saldar su deuda con el Estado tres semanas antes de que la empresa de la familia Macri presentara los papeles ante la Justicia.





"Los actos administrativos que se sucedieron la forma mediante la cual los imputados buscaron dotar de aparente legalidad a aquello que constituía un acuerdo perjudicial en el que el Estado se sometía solapadamente a la voluntad de pago de la sociedad", sostuvo Pollicita.





Una fuente oficial que participó de las negociaciones explicó: "En todo momento tuvimos conversaciones informales con el Correo porque el Estado tenía que tomar una decisión en el conflicto judicial. Fueron conversaciones telefónicas a título informativo y no hay obligación alguna de que queden registradas".