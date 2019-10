Cierre de campaña con actos: Macri lo hará en la 9 de Julio y Fernández va con Cristina Kirchner a La Pampa

Entre los dos debates, y a diez días del domingo crucial de las generales, Alberto Fernández y Cristina Kirchner encabezarán un acto en Santa Rosa con la épica peronista del 17 de octubre aunque al pie de un monumento al prócer radical Raúl Alfonsín. Mauricio Macri tendrá unas horas después su masiva marcha en el Obelisco, el sábado, el punto más alto de la saga del "Sí, se puede" armada para recomponer expectativa luego del resultado de las primarias.





En ambas convocatorias habrá momentos e imágenes acaso de otro tiempo, en contraste con las estrategias enfocadas en las redes sociales y las campañas sin los actos multitudinarios de otras décadas. Ya en la previa hubo referencias que apuntaron a la nostalgia. En el macrismo se entusiasman con una "concentración inédita en los últimos años" y con que por el sitio remitirá al cierre de Alfonsín en 1983, cuando recitó el Preámbulo de la Constitución. La fórmula presidencial del Frente de Todos busca dar una señal de fuerza y territorialidad en el Día de la Lealtad, con una docena de gobernadores actuales y electos del peronismo. Alberto F. y Cristina volverán a mostrarse juntos luego del cierre de las PASO, el 7 de agosto en Rosario.





En el Obelisco habrá escenario para el discurso de Macri, pantallas gigantes cada 50 metros en la 9 de Julio y en la previa mensajes de dirigentes y militantes de distintos puntos del país. "Los protagonistas serán Mauricio y la gente. Esto nace del 'no estás solo', pasó al 'no estamos solos' y es la rebelión de los mansos, que muchas veces no van a una marcha. Vamos a garantizar que puedan acceder con comodidad y seguridad", adelantó Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, uno de los dirigentes a cargo de la organización. María Eugenia Vidal confirmó su asistencia, también estará Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Pichetto, integrantes del Gabinete y decenas de legisladores, intendentes y candidatos de Juntos por el Cambio.





"Es imposible una estimación pero tenemos mucha expectativa", dijo otro de los organizadores sobre la concurrencia. "Será el momentum", lo definió un funcionario. Como en Barrancas de Belgrano y el resto de las marchas, la intención será que el operativo de seguridad resulte casi imperceptible. "Hay una enorme cantidad dispuesta a defender los valores de Cambiemos y al Presidente. La gente nos pidió que nos pongamos al frente y acá estamos", aseguró Patricia Bullrich, con uno de los discursos más activos en la campaña.





Después del "palazo" del 11 de agosto, las marchas le permitieron a Macri encarar el tramo final de la campaña con otro clima e incluso despejar la incertidumbre sobre la gobernabilidad ante aquel resultado, según la mirada de la Casa Rosada. "Si nos alcanza o no es otra cosa", admitió uno de los armadores sobre la amplia diferencia a favor de Alberto F.





El acto del Frente de Todos será este jueves al pie del monumento a Raúl Alfonsín en la Laguna Don Tomás, de Santa Rosa. De ahí saldrán las imágenes que alimenten los spots del final de la campaña. De los preparativos de funcionarios provinciales, dirigentes peronistas y responsables de seguridad participó también el cineasta Tristán Bauer: proyectó ángulos y luces del escenario, amplio y de espaldas a la laguna. En esa ciudad se impuso para la intendencia el camporista Luciano Di Nápoli. A menos de 800 metros aparece el megaestadio cuya construcción se inició en 2006 y Carlos Verna prometió terminar en la gestión que finaliza, pero no llegará a hacerlo.





Los organizadores esperan unas 40 mil personas y estiman que unos 400 colectivos se estacionarán sobre la calle Raúl Alfonsín. Alberto F., Cristina Kirchner y el anfitrión Verna serán los oradores del acto, al que asistirán los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Domingo Peppo (Chaco), el electo de esa última provincia Jorge Capitanich y el candidato bonaerense Axel Kicillof.





