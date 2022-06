Chile deja de exigir el seguro Covid a los turistas extranjeros

El Gobierno chileno dejó de exigir el seguro Covid para entrar al país.

Cuáles son las exigencias actuales para ingresar a Chile

Por el momento, las exigencias para que los argentinos y cualquier turista internacional pueda ingresar a Chile, son tener firmada la declaración jurada -deben hacerlos todas las personas mayores de 6 años.

Reñaca, un paisaje que para los mendocinos era frecuente de ver y que se cortó por la pandemia y las exigencias que puso Chile para ingresar al país. Actualmente, se han flexibilizado

Otro punto importante a tener en cuenta es la homologación de las vacunas, puesto que sin esto no se puede tramitar el Pase de Movilidad Sanitario, lo que no impide ingresar al país pero sí no poder transitar libremente a comercios, bares, restaurantes o eventos masivos que lo pidan.

Además, en los pasos fronterizos se siguen realizando hisopados en forma aleatoria a los turistas que ingresen a Chile.

También se exige el uso de barbijos en las zonas de atención de migraciones.

Cómo se fue flexibilizando el ingreso de turistas

Chile pasó un año y ocho meses con sus fronteras cerradas: desde marzo del 2020 hasta fines del 2021.

La apertura de las fronteras finalmente se produjo, pero con restricciones.

Contar con el seguro Covid de 30.000 dólares, que algunas tarjetas de crédito ofrecían

Firmar una declaración jurada al momento de ingresar al país

Tener test PCR realizado con 72 horas de anticipación al ingreso y realizarse otro al ingresar al país, salvo que tuvieran el esquema de vacunación completo

Llevar la homologación de las vacunas colocadas en el país de origen en la página web Me Vacuno, perteneciente al gobierno chileno

En las fronteras se realizaban -y aún se realizan- test de PCR aleatorios a los turistas ingresantes

Actualmente, casi todos los requisitos se han flexibilizado, excepto la declaración jurada. La validación de las vacunas contra el Covid, en tanto, es recomendada pero no obligatoria para entrar al país.