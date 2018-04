"Chiche" Duhalde dijo que Barrionuevo "no puede normalizar" el PJ

La ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde afirmó hoy que su esposo, el ex presidente Eduardo Duhalde, tomó distancia de la intervención judicial del PJ, al tiempo que cuestionó a la jueza María Servini de Cubría y advirtió que el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo "no puede normalizar" el partido.





"Hace como diez años mi esposo (Eduardo Duhalde) pide la intervención porque no se llamaba a elecciones y no había parones claros. Pero hace una semana él se reunió con las autoridades para decirles que podía ir a la Justicia a dejar sin efecto sus pedido si éramos capaces de normalizar el partido en serio con la voluntad de todos", afirmó "Chiche" Duhalde.





Además, consideró que "como ciudadana normal peronista" sintió "vergüenza" por la intervención del partido dicatada por la jueza María Servini de Cubría, la que además consideró "no fue oportuna".





"Es un dictamen incomprensible de la jueza", subrayó la ex primera dama. Además, advirtió: "Barrionuevo es imposible que normalice el sindicato. Hay que seguir dialogando para encontrar un camino que toda la gente de buena voluntad intente renovarlo".





"Chiche" Duhalde señaló en ese contexto que Cristina Kirchner "tiene mucha culpa de esta situación del PJ".





"Se presentaron como Unidad Ciudadana y hubo intento permanente del kirchnerismo de terminar con el peronismo y generar otra cosa", dijo.