Chano Charpentier fue denunciado penalmente por violación

Impulsada por este movimiento que muchos comparan con el "MeToo" hollywoodense, la cantante Militta Bora contó que, en octubre, le hizo una denuncia civil y penal a Chano Moreno Charpentier, su exnovio. "Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo un hecho de violación", explicó. "Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera 'no, no, no'. Entonces, también hubo un hecho de violación".





Militta cuenta que hizo la denuncia ahora porque "antes tenía miedo". "Chano me amenazaba, me decía: 'Haceme la denuncia. Andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio'. También: 'Yo me voy a encargar de que nunca más vuelvas a laburar. Ni en un bar vas a poder tocar'".





Chano y Militta fueron novios en 2016. Tuvieron una relación de tres meses que fueron muy traumáticos para la cantante. " Nosotros salimos en la época que yo estaba en 'Bailando por un sueño'. Nos fuimos a vivir juntos, nos fuimos de viaje a España y la verdad que fue una enfermedad todo el tiempo. Yo estaba repsicopateada. Cada vez que me quería separar él me rogaba, me pedía ayuda, me decía que estaba muy mal. Yo tenía mucho miedo", señaló.





"El pibe siempre me decía: 'Ay muñeca, me da miedo que en una discusión te caigas y te desnuques'. Todo el tiempo me lo decía y contaba una historia de una modelo que se murió en una pelea con el novio después que la empujara. Y se lo contaba a mi mamá. Él era tan psicópata que le pidió clases de yoga a mi mamá, que es profesora de yoga. Como él quería demostrarme que se iba a curar, que no se drogaba más y que hacía todo lo posible. Un día le estaba contando la historia a mi mamá y ella se dio cuenta que era muy peligroso. Un amigo llegó a decirme que menos mal que salí de ahí porque creía que me mataba", recordó.





El último 13 de noviembre, Militta realizó la denuncia penal, la cual fue ratificada dos semanas después. La cantante, junto con sus abogados, Julia Inés Schijman y Luis Negri, presentaron en la Fiscalía 22, a cargo de Eduardo Cubría, algunas de las pruebas en contra del excantante de Tan Biónica. "Tengo las fotos del hematoma del ojo con la fecha en que me pegó. Esto fue en la intimidad pero tengo de testigo a mi mamá que lo escuchó decir barbaridades como la historia de la modelo. Está Tamara Pettinato también como testigo. En esa época ella estaba bailando el ritmo salsa en trío conmigo en ShowMatch, sabía todo lo que yo vivía y me decía todo el tiempo que fuera a hacer la denuncia. Yo le mandaba las fotos de las marcas", indicó.





"También tengo de testigo a una asistente personal de Chano, a la que amenazó de muerte. Esa chica es re profesional, labura con un montón de artistas, y ella sola, cuando se enteró de todo, me pidió perdón por no haber reaccionado, me contó que fue víctima de la violencia de Chano y que la amenazaba de muerte. Ojalá que lo procesen y que lo escrachen públicamente porque tiene una protección mediática que no entiendo", concluyó la cantante.





