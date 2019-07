CFK: "Sorry, pero hoy con la comida estamos igual que Venezuela"

Sorry, pero hoy con la comida estamos igual que Venezuela", dijo la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, la senadora Cristina Kirchner desde Mendoza.





La exmandataria presentó esta tarde, en la localidad de San Martín, su libro "Sinceramente", en un acto en el que también respaldó la postulación de su colega en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, a la gobernación de la provincia.





Durante el acto, criticó el aumento de precios y volvió a mencionar la polémica por las segundas marcas."Que la gente no pueda comer en la Argentina es maltratato. No estamos en África o en algún páramo del desierto donde no hay nadie. Somos un país que producimos alimentos para 400 millones de personas", dijo la senadora.