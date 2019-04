CFK fue autorizada a viajar a Cuba y se espera la decisión en el caso de la obra pública

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 autorizó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner a viajar a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra en ese país bajo un tratamiento médico. Los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino no pusieron reparos a que la ex mandataria salga del país del 20 al 30 de octubre.