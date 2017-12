CFK: "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron"

A su lado, estuvo Agustín Rossi, el presidente de la bancada kirchnerista de la Cámara Baja del Congreso de la Nación, y el diputado nacional José Luis Gioja que, además, es el presidente de un súper dividido PJ nacional.

En ese marco, CFK sostuvo que la acusación en su contra por traición a la patria está basada en "una causa inventada sobre hechos que no existieron".

La ex mandataria cuestionó al magistrado por su fallo en el que la procesó y pidió su desafuero para poder proceder a la prisión preventiva. Al respecto, consideró que el objetivo del magistrado federal fue "provocar daño personal y político a los opositores".

"Todo esto que sucede es un despropósito y un exceso, estos no tiene nada que ver con la justicia y la democracia", sostuvo la senadora electa en la rueda de prensa, realizada en el Congreso.

Durante su mensaje, la ex mandataria cargó también contra el Gobierno, al asegurar que el presidente "Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial". En esa línea, Cristina Kirchner insistió en que "no hay causa, no hay delito, Bonadio lo sabe, el gobierno lo sabe, el presidente Macri lo sabe".

Por otro lado, la ex jefa de Estado remarcó que el Memorándum firmado con el régimen de Irán durante su gestión para intentar avanzar con el caso AMIA fue "un acto de política exterior, no judiciable, que mereció el tratamiento del Parlamento argentino".

"No sólo violan el Estado de Derecho, sino que buscan hacer daño personal y político a los opositores. No tiene nada que ver con la Justicia, ni con la democracia", recalcó.

(Fuente: Infobae)