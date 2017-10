CFK cerró su campaña con un multitudinario acto en la cancha de Racing

"Evita votaría a Cristina, Perón votaría a Taiana y los dos juntos a Unidad Ciudadana", lanzó la ex mandataria. Desde Unidad Ciudadana estimaron que ascendieron a 100 mil las personas que se acercaron hasta la cancha de Racing para escuchar a la candidata a senadora durante el cierre de su campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre.

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana Cristinas Kirchner advirtió este lunes que poner un límite al gobierno de Mauricio Macri, "no es cuestión de partidos sino de sentido común".

"Estamos a tiempo de poner un límite. No dejemos que estas políticas sigan endeudando al país. Estamos a tiempo de decir `Así no`", sostuvo durante el cierre de campaña de Unidad Ciudadana en el estadio de Racing, en Avellaneda, colmado por unos 100 mil simpatizantes.

Sostuvo que para sostener esa posición "no hay que ser peronista, basta con ser argentino y tener memoria".

La ex jefa de Estado eligió al estadio "Juan Domingo Perón" para dar su discurso final antes de octubre, y lo hace en la víspera del Día de la Lealtad.

Algunos tramos del discurso de la expresidente:

- "La única lealtad de Macri es a los grupos concentrados [...] Ser peronista hoy es decir: "Basta ya Macri, con tanta malaria para el pueblo".

- "Necesitamos construir una fuerza política, una alternativa que le dé a los argentinos una idea, una esperanza y un sueño de que esto que está pasando lo vamos a poder cambiar. Por eso es el 22 y después del 22 también", expresó.

- "Si sos joven, si no conseguís laburo, si además estás podrido de que te paguen porque no les gusta tu cara o tu vestimenta. Si no querés vivir en un país donde un pibe desaparece, nadie se hace cargo y todavía no sabemos dónde está Santiago Maldonado".

- "si sos joven"... "si sos jubilado"; "si sos feminista"; "si sos trabajador"; para concluir: "Si amás a tu país y ves lo que están haciendo con las Malvinas, la deuda, tantas cosas, no votes ajuste".

- "Quiero recordar hoy algo que por ahí se les pasó por alto. Mañana es 17 de octubre, pero hoy hace tres años que poníamos en órbita el Arsat. Hace tres años compatriotas, que poníamos el Arsat en órbita y vamos a volver a poner en órbita al pueblo y a la patria, porque la Argentina no es de ellos, es del pueblo. Argentina no es una sociedad anónima, es una patria y es de todos".